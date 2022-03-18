الرئاسة الفرنسية: المفاوضات الروسية الأوكرانية لم تحقق أي تقدم بعد

وكالات:

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن المفاوضات الروسية الأوكرانية لم تحقق أي تقدم بعد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان كبير المفاوضين الروس في المحادثات مع الوفد الأوكراني، أكد أن الوضع أصبح قريبا للتوصل إلى توافق مع أوكرانيا على وضعها المحايد وعدم دخول الناتو.

وقال كبير المفاوضين الروس، إن "مصير دونباس يجب أن يحدده سكان الإقليم".

وفي سياق متصل، توعدت السلطات الروسية، بلغاريا ودول البلطيق، برد مناسب، بعدما قامت الأخيرة بطرد دبلوماسيين روس، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، أكدت أن روسيا عالقة في أوكرانيا منذ أكثر من 3 أسابيع.

وقالت وودوارد إن بلادها ودول غربية فرضت "عقوبات غير مسبوقة" على روسيا، وستواصل على نفس النهج تضييق الخناق على الاقتصاد الروسي.