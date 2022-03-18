السلطات الأوكرانية: مقتل شخصين في قصف على كراماتورسك بشرق البلاد

برلين - (د ب أ)

قتل شخصان وأصيب ستة آخرون في قصف على مدينة كراماتورسك الواقعة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وألقى بافلو كيريلينكو من مركز التنسيق الخاص بالمنطقة باللائمة في الهجوم على الجيش الروسي.

وقال عبر تطبيق تليجرام، اليوم الجمعة، "الروس ليسوا قادرين على خوض حرب نزيهة بين جيشين وبالتالي يواصلون إطلاق النار على المدنيين".

وبحسب كيريلينكو، فأن الصواريخ أصابت مبنى سكنيا وإداريا في الصباح. ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل. وتنفي روسيا الهجوم على أهداف مدنية في أوكرانيا.