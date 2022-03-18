الرئيس الألماني يحذر من توجيه أعمال عدائية ضد الروس في ألمانيا

برلين/ألتنبورج - (د ب أ):

حذر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير من توجيه أعمال عدائية ضد الروس في ألمانيا.

وقال شتاينماير اليوم الجمعة في برلين إن الجميع مُثار من الحرب في أوكرانيا، لكن هذه حرب القيادة السياسية في موسكو وليست حرب الروس هنا، مضيفا أن من بينهم كثيرين يرفضون غزو أوكرانيا.

وشكر شتاينماير مجددا العديد من المتطوعين الذين يدعمون اللاجئين القادمين من أوكرانيا، مضيفا أن الدولة أيضا مطالبة بتنظيم اللوجستيات وتخفيف الأعباء، وإلا سيصل المتطوعون إلى حدود قدراتهم بسرعة، وقال: "لا نريد أن تكون هذه مجرد ثقافة ترحيب قصيرة الأمد... لا يزال أمامنا مهام جسيمة"، مرجحا أن هذه قد تكون أكبر حركة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

وأدلىى شتاينماير بتصريحاته خلال اجتماع مع سياسيين محليين في مستهل ولايته الثانية، والتي تبدأ رسميا غدا السبت. ويعتزم رئيس الدولة السعي لمزيد من الحوار مع المواطنين ويطلق سلسلة من الجولات بعنوان "بالتوقيت المحلي لألمانيا". والمحطة الأولى لجولته ستكون مدينة ألتنبورج بولاية تورينجن مطلع الأسبوع المقبل.