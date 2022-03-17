روسيا تحصي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة

وكالات:

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي قام بتدمير ما يقرب من 1400 دبابة ومدرعة، و177 طائرة مسيرة و182 طائرة ومروحية تابعة للقوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

وقال كوناشينكوف "قامت القوات الجوية ووسائل الدفاع الجوي خلال اليوم الماضي، بإسقاط مروحية واحدة من طراز [مي-24]، ومروحية واحدة من طراز [مي-8]، و12 طائرة مسيرة، و3 مسيرات من طراز [بيرقدار تي بي-2]. كما قامت القوات الجوية بتدمير 29 هدفا أوكرانيا، من بينها راجمة صواريخ واحدة، و3 نقاط قيادة، من بينها نقطة قيادة ميدانية متحركة، و6 مستودعات ذخيرة، و14 مكانا لتكديس المعدات العسكرية".

وأضاف كوناشينكوف أنه "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية: 182 طائرة ومروحية، 177 طائرة مسيرة، 1393 دبابة ومدرعة، 134 راجمة صواريخ، و523 مدفعية ميدان وهاون، و1182 وحدة مركبة عسكرية خاصة".