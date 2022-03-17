الرئيس الألماني: مساعدة الأوكرانيين يجب أن تكون "أكثر ديمومة"

برلين-(د ب أ):

أكد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أن تحمل المسؤولية عن اللاجئين القادمين من أوكرانيا سيستمر لفترة طويلة.

وقال شتاينماير اليوم الخميس بعد محادثات مع لاجئين أوكرانيين ومساعدين بمحطة القطار الرئيسية ببرلين: "الألمان يعلمون أنه يتعين علينا هنا الشعور بمسؤولية بشكل أكثر ديمومة".

وأضاف الرئيس الألماني أنه وصل حتى الآن ما يتراوح بين 150 و160 ألف لاجئ (أوكراني) إلى ألمانيا، وأكد قائلا: "صارت محطة قطارات برلين الرئيسية رمزا أيضا للاستعداد للمساعدة خلال الأيام الأخيرة".

وأشار إلى أن مئات المتطوعين بألمانيا يتقدمون كل يوم لتقديم المساعدة، ويشاركون في توفير رعاية للاجئين الأوكرانيين.

وتوجه شتاينماير بالشكر لجميع المساعدين على منح الدفء والمودة للاجئين (الأوكرانيين) وعلى جعلهم يشعرون أننا "نشعر بالمسؤولية عنهم هنا في ألمانيا".