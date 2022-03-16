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مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز "قلنديا" العسكري

09:14 م الأربعاء 16 مارس 2022
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز "قلنديا" العسكري

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

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فلسطين - (أ ش أ)

اندلعت، مساء اليوم /الأربعاء/، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز "قلنديا" العسكري شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن شبانًا رشقوا جنود الاحتلال الذين تمركزوا قرب حاجز قلنديا بالحجارة، وأشعلوا إطارات مطاطية، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي على المواطنين والسيارات المارة، قنابل الغاز السام المسيل للدموع، حيث لم يتم الابلاغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف حي الطيرة الراقي بمدينة رام الله، وأغلقت طريق "حي الريحان" المجاور للحي، وفتشت عددًا من المركبات قبل أن تعيد فتح الطريق.

هذا المحتوى من

Asha
الاحتلال الاسرائيلي فلسطين مواجهات القدس
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