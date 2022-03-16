جونسون: من المستحيل أن تنضم كييف في القريب إلى الناتو

لندن- (بي بي سي):

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه "من المستحيل أن تنضم أوكرانيا إلى حلف الناتو في القريب" إلا أنه أشار إلى أن قرار طلب الانضمام متروك للرئيس الأوكراني.

وكان الرئيس الأوكراني قد قال إنه من المهم أن تدرك أوكرانيا أنها لن تنضم إلى عضوية الناتو.

وأشار جونسون أثناء زيارته للإمارات إلى أنه تحدث مع زيلينسكي لتوضيح الأمر.

وكان مسؤولون في الناتو قد شددوا أكثر من مرة على أن الحلف لن يخوض مواجهات ضد روسيا التي تقوم قواتها بغزو أوكرانيا.