الديوان الملكي: عاهل الأردن يستقبل وزير خارجية إسرائيل في عمان

وكالات:

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لوزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد خلال اجتماعهما في عمان، اليوم الخميس على ضرورة تكثيف مساعي تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، فضلا عن عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

وقال بيان صدر عن الديوان الملكي الأردني، ونقلته وكالة سبوتنيك، اليوم الخميس إن "الملك عبدالله الثاني التقى في قصر الحسينية، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة للعودة إلى العملية السلمية، إذ أكد جلالته ضرورة تكثيف مساعي تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وجدد العاهل الأردني التأكيد على "ضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، والحفاظ على التهدئة الشاملة، ووقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين".