الكرملين: بوتين يحظر تصدير العملات الأجنبية من روسيا التي تتجاوز 10 آلاف دولار

وكالات

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" الثلاثاء، في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر مرسومًا يحظر صادرات العملات الأجنبية من روسيا التي تتجاوز قيمتها ما يعادل عشرة آلاف دولار، اعتبارًا من الثاني من مارس.

وتواجه روسيا عقوبات اقتصادية قاسية فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا منذ فجر الخميس الماضي.