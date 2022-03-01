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الكرملين: بوتين يحظر تصدير العملات الأجنبية من روسيا التي تتجاوز 10 آلاف دولار

10:23 م الثلاثاء 01 مارس 2022
الكرملين: بوتين يحظر تصدير العملات الأجنبية من روسيا التي تتجاوز 10 آلاف دولار

فلاديمير بوتين

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وكالات

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" الثلاثاء، في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر مرسومًا يحظر صادرات العملات الأجنبية من روسيا التي تتجاوز قيمتها ما يعادل عشرة آلاف دولار، اعتبارًا من الثاني من مارس.

وتواجه روسيا عقوبات اقتصادية قاسية فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا منذ فجر الخميس الماضي.

فلاديمير بوتين العملات الأجنبية حظر تصدير العملات الأجنبية روسيا

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