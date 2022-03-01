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محادثات طارئة لوزراء خارجية الناتو يوم الجمعة

08:13 م الثلاثاء 01 مارس 2022
محادثات طارئة لوزراء خارجية الناتو يوم الجمعة

الناتو

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بروكسل - (د ب أ)

يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" اجتماعًا طارئا يوم الجمعة لبحث الأزمة الأوكرانية، وفقًا لما أعلنه التحالف العسكري الغربي اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يعقد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج موتمرًا صحفيًا في الساعة 12:30 مساء (1130 بتوقيت جرينتش)، في أعقاب المحادثات.

وفي رد من جانبهم على الحرب التي شنتها روسيا على جارتها أوكرانيا، فإن أعضاء الناتو عززوا بصورة ثابتة دعمهم العسكري لأوكرانيا.

ولكن خلال زيارته لبولندا اليوم الثلاثاء، أكد ستولتنبرج أن الناتو لن يتدخل بشكل مباشر في الصراع.

الناتو حلف شمال الأطلسي الأزمة الأوكرانية أوكرانيا

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