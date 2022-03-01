مجلس النواب الليبي يمنح الثقة لحكومة باشاغا

طرابلس - (د ب ا)

منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة فتحي باشاغا بأغلبية 92 صوتاً من أصل 101 نائب حضروا الجلسة.

وعقدت الجلسة مساء اليوم الثلاثاء في مقر المجلس بطبرق برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، بعد أن أجرى رئيس الحكومة فتحي باشاغا بعض التعديلات على التشكيلة التي تمت مناقشتها في جلسة أمس.