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مجلس النواب الليبي يمنح الثقة لحكومة باشاغا

06:08 م الثلاثاء 01 مارس 2022
مجلس النواب الليبي يمنح الثقة لحكومة باشاغا

مجلس النواب الليبي

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طرابلس - (د ب ا)

منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة فتحي باشاغا بأغلبية 92 صوتاً من أصل 101 نائب حضروا الجلسة.

وعقدت الجلسة مساء اليوم الثلاثاء في مقر المجلس بطبرق برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، بعد أن أجرى رئيس الحكومة فتحي باشاغا بعض التعديلات على التشكيلة التي تمت مناقشتها في جلسة أمس.

مجلس النواب الليبي حكومة فتحي باشاغا ليبيا

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