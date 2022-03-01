عمدة ميونخ يطرد القائد الروسي لأوركسترا المدينة بسبب موقفه المؤيد لبوتين

ميونخ- (د ب أ):

طرد عمدة ميونخ اليوم الثلاثاء القائد الروسي بأوركسترا ميونخ الفيلهارمونية، فاليري جيرجيف، على خلفية دعمه الصريح للرئيس فلاديمير بوتين.

وقال عمدة عاصمة ولاية بافاريا ديتر رايتر اليوم مبررا هذه الخطوة إن جيرجيف لم ينأ بنفسه بشكل قاطع لا لبس فيه عن الحرب ضد أوكرانيا رغم مطالبته بذلك.

وكان رايتر قد هدد جيرجيف يوم الجمعة الماضي بأنه "إذا لم يتخذ موقفا واضحا بحلول الاثنين، فلا يمكنه أن يظل قائدا لأوركسترا ميونخ الفيلهارمونية".

ويقود جيرجيف ، 68 عاما، أوركسترا ميونخ منذ عام 2015. وتسببت مواقفه المؤيدة لبوتين في انتقادات متكررة. وفي عام 2014 وقع على عريضة فنانين تدعم ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.