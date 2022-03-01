أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

عمدة ميونخ يطرد القائد الروسي لأوركسترا المدينة بسبب موقفه المؤيد لبوتين

12:29 م الثلاثاء 01 مارس 2022
عمدة ميونخ يطرد القائد الروسي لأوركسترا المدينة بسبب موقفه المؤيد لبوتين

عمدة عاصمة ولاية بافاريا ديتر رايتر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

ميونخ- (د ب أ):

طرد عمدة ميونخ اليوم الثلاثاء القائد الروسي بأوركسترا ميونخ الفيلهارمونية، فاليري جيرجيف، على خلفية دعمه الصريح للرئيس فلاديمير بوتين.

وقال عمدة عاصمة ولاية بافاريا ديتر رايتر اليوم مبررا هذه الخطوة إن جيرجيف لم ينأ بنفسه بشكل قاطع لا لبس فيه عن الحرب ضد أوكرانيا رغم مطالبته بذلك.

وكان رايتر قد هدد جيرجيف يوم الجمعة الماضي بأنه "إذا لم يتخذ موقفا واضحا بحلول الاثنين، فلا يمكنه أن يظل قائدا لأوركسترا ميونخ الفيلهارمونية".

ويقود جيرجيف ، 68 عاما، أوركسترا ميونخ منذ عام 2015. وتسببت مواقفه المؤيدة لبوتين في انتقادات متكررة. وفي عام 2014 وقع على عريضة فنانين تدعم ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

عمدة ميونخ بأوركسترا ميونخ روسيا اوكرانيا المانيا فلاديمير بوتين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1523

إصابات اليوم

34

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

483771

إجمالي الإصابات

24074

إجمالي الوفيات

413482

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا