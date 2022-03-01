ميتا تحظر الوصول إلى "آر تي" ووكالة سبوتنيك في الاتحاد الأوروبي

لندن- (د ب أ):

تعتزم شركة "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، حظر قناة "آر تي" الروسية الرسمية ووكالة أنباء "سبوتنيك" من منصاتها في الاتحاد الأوروبي وسط غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال نيك كليج، نائب رئيس شركة "ميتا" للشؤون العالمية: "تلقينا طلبات من عدد من الحكومات والاتحاد الأوروبي باتخاذ المزيد من الخطوات تجاه وسائل الإعلام الروسية الرسمية".