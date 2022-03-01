أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

ميتا تحظر الوصول إلى "آر تي" ووكالة سبوتنيك في الاتحاد الأوروبي

06:00 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
ميتا تحظر الوصول إلى "آر تي" ووكالة سبوتنيك في الاتحاد الأوروبي

شركة ميتا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

لندن- (د ب أ):

تعتزم شركة "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، حظر قناة "آر تي" الروسية الرسمية ووكالة أنباء "سبوتنيك" من منصاتها في الاتحاد الأوروبي وسط غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال نيك كليج، نائب رئيس شركة "ميتا" للشؤون العالمية: "تلقينا طلبات من عدد من الحكومات والاتحاد الأوروبي باتخاذ المزيد من الخطوات تجاه وسائل الإعلام الروسية الرسمية".

شركة ميتا الشركة الأم لفيسبوك حظر قناة "آر تي" الروسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1523

إصابات اليوم

34

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

483771

إجمالي الإصابات

24074

إجمالي الوفيات

413482

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| التطبيق بدأ.. ننشر قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات السجائر- مستند

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا