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البتاجون: روسيا "متأخرة عن خطتها" في غزو أوكرانيا

01:13 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
البتاجون: روسيا "متأخرة عن خطتها" في غزو أوكرانيا

وزارة الدفاع الأمريكية

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واشنطن- (د ب أ):

أعربت الحكومة الأمريكية عن اعتقادها بأن روسيا "متأخرة عن خطتها" في هجومها على أوكرانيا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع (بنتاجون) إن الجنود الروس واجهوا مقاومة لم يتوقعوها. وحذر رغم ذلك من خطورة قراءة أي شيء في الأحداث أو توقع شيء.

وأضاف كيربي أن الحكومة الأمريكية لا ترى حاليا تهديدا لحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) من الجيش الروسي. وشدد على أن الولايات المتحدة ستدعم القوات الأوكرانية وتجد سبلا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها.

غزو أوكرانيا لبتاجون تأخرة عن خطتها وسيا

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