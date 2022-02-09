الكرملين يشيد بدور ماكرون كوسيط وينتقد أوكرانيا

07:08 م الأربعاء 09 فبراير 2022
الكرملين يشيد بدور ماكرون كوسيط وينتقد أوكرانيا

إيمانويل ماكرون

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موسكو - (د ب أ)

أشاد الكرملين بجهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الوساطة في النزاع بشأن أوكرانيا، وأثنى المتحدث باسم الحكومة ديميتري بيسكوف على التزامه تجاه خطة سلام معلقة.

وقال بيسكوف إن ماكرون شدد في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن تنفيذ خطة عام 2015 هو السبيل الوحيد لتسوية النزاع. وأضاف: "هذا صحيح، ويعد علامة جيدة"، حسبما أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

واتهم بيسكوف أوكرانيا بعدم الالتزام بالاتفاقات التي تم ترتيبها فيما يسمى بعملية مينسك.

وأوضح: "هناك بعض التوجهات الإيجابية وأخرى أقل إيجابية".

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