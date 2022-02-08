الأزمة الأوكرانية.. ترامب يصف ألمانيا بأنها "رهينة لروسيا"

واشنطن - (د ب أ)

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ألمانيا بأنها "رهينة لروسيا" وذلك في تصريحات أدلى بها لقناة "فوكس بيزنس" اليوم الثلاثاء.

وكان ترامب يشير إلى خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، والذي تسبب في توتر العلاقات بين برلين وواشنطن وسط الأزمة الراهنة على الحدود الأوكرانية.

وقال ترامب للقناة "لقد حاولت حقا إقناع أنجيلا ميركل بعدم إبرام اتفاق خط الأنابيب لأنني قلت إن ألمانيا ستصبح رهينة تماما. وهذا هو الوضع، إنها رهينة لروسيا".

كما انتقد ترامب خليفة ميركل، المستشار الحالي أولاف شولتس بسبب سلوكه في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الاثنين.

وأضاف ترامب، إذا نظرت إلى المستشار الجديد لألمانيا، لقد نظر إلى بايدن، وكأنه يقول له ما الذي تتحدث عنه؟ إنه حتى لم يعلق على الأمر".

ولم يذكر شولتس "نورد ستريم2" خلال المؤتمر الصحفي، إلا أنه وعد بأن تعمل ألمانيا "بطريقة توافقية تمامًا فيما يتعلق بالعقوبات" على روسيا.