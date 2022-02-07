بوتين: استراتيجية الناتو ترى روسيا خصمًا ونحاول طمأنة الحلف

11:39 م الإثنين 07 فبراير 2022
بوتين: استراتيجية الناتو ترى روسيا خصمًا ونحاول طمأنة الحلف

فلاديمير بوتين

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وكالات

انتهت في العاصمة الروسية موسكو، محادثات الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي استمرت لنحو 5 ساعات في الكرملين.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون عقب المحادثات، إن الاجتماع مع الرئيس الفرنسي تم عقده بطريقة عملية وكان مفيدا جدا، موضحًا أن استراتيجية الناتو تقول إن روسيا خصم، وواصل حديثه بقوله: "لا تزال روسيا تحاول طمأنة الحلف".

وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه بحث هذا الموضوع مع نظيره الفرنسي، مضيفًا: "نأمل أن يبحث ماكرون ما تم مناقشته اليوم في كييف". حيث يسافر الرئيس الفرنسي لعقد مباحثات رئاسية مع نظيره الأوكراني عقب زيارته لموسكو.

وتابع بوتين: "هناك انتهاكات يتعرض لها المواطنين الذين يتحدثون الروسية في أوكرانيا"، مضيفا: "لا بد من استمرار الجهود الدبلوماسية والتوصل لـ"حلول وسط" لحل الأزمة في أوكرانيا.

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