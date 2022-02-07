وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ جولة بالشرق الأوسط الأربعاء المقبل

برلين - (د ب أ)

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بعد غد الأربعاء أول جولة رسمية لها في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين في برلين أن الجولة ستشمل زيارة إسرائيل والمناطق الفلسطينية والأردن ومصر.

وقال متحدث باسم الوزارة إن الجولة تهدف إلى تبادل متعمق لجميع القضايا الثنائية والإقليمية، مثل عملية السلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استكشاف أشكال جديدة من التعاون في مجال المناخ.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف مؤتمر المناخ العالمي هذا العام في نوفمبر المقبل.

وبحسب البيانات، تجري بيربوك في إسرائيل محادثات سياسية مع نظيرها الإسرائيلي جاير لابيد، من بين آخرين. كما تعتزم الوزيرة وضع إكليل من الزهور على نصب الهولوكوست التذكاري "ياد فاشيم"، الذي يذكر بمقتل ستة ملايين يهودي على يد ألمانيا النازية. وبحسب المتحدث فإن بيربوك ستلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير خارجيته رياض المالكي في المناطق الفلسطينية.

ومن المقرر أن تلتقي بيربوك نظيرها الأردني أيمن الصفدي يوم الجمعة المقبل في الأردن. بالإضافة إلى ذلك، ستتفقد الوزيرة هناك مخيما للاجئين تشارك ألمانيا في دعمه. وفي نفس اليوم، تلتقي بيربوك نظيرها المصري سامح شكري في القاهرة.