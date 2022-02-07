مظاهرات السودان: الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في الخرطوم

الخرطوم- (بي بي سي):

تفيد التقارير الواردة من السودان بأن شرطة العاصمة الخرطوم أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المطالبين بالحكم المدني.

وكانت تجمعات نقابية وحركات سياسية قد دعت المتظاهرين إلى التوجه صوب القصر الرئاسي.

وتأتي التظاهرات بعد أيام من تأكيدات رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان من أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة أو متوافق عليها بين القوى السياسية، على حد تعبيره.