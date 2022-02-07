مظاهرات السودان: الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في الخرطوم

04:06 م الإثنين 07 فبراير 2022
مظاهرات السودان: الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في الخرطوم

علم السودان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

الخرطوم- (بي بي سي):

تفيد التقارير الواردة من السودان بأن شرطة العاصمة الخرطوم أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المطالبين بالحكم المدني.

وكانت تجمعات نقابية وحركات سياسية قد دعت المتظاهرين إلى التوجه صوب القصر الرئاسي.

وتأتي التظاهرات بعد أيام من تأكيدات رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان من أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة أو متوافق عليها بين القوى السياسية، على حد تعبيره.

هذا المحتوى من

BBC
السودان الخرطوم عبد الفتاح البرهان أخبار BBC

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2301

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

3321

متعافون اليوم

439651

إجمالي الإصابات

22936

إجمالي الوفيات

372332

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا