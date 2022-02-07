الكرملين يعلق على قمة بوتين وماكرون: من الصعب توقع انفراجات حاسمة من لقاء واحد

موسكو- (د ب أ):

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا تتوقع أن تكون المحادثات المرتقبة في موسكو في وقت لاحق اليوم الاثنين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "جوهرية وممتدة"، إلا أنه أوضح أن موسكو لا تتوقع انفراجة بشأن التوترات المتعلقة بالأمن في أوروبا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول إن "الوضع معقد جدا لدرجة يصعب معها توقع أي نوع من الانفراجات الحاسمة من اجتماع واحد مهما كان".

وقال إن ماكرون أبلغ بوتين بأنه يحمل معه "أفكارا محددة حول السبل الممكنة لتقليل التوتر في أوروبا".

واعتبر أن "القادة الغربيين يواصلون تجنب مناقشة مطالب روسيا بشأن الضمانات الأمنية، ويركزون بدلا من ذلك على خططٍ روسيةٍ مزعومة لغزو أوكرانيا".

واستبق ماكرون زيارته لروسيا بإجراء محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، ناقشا فيها، وفقا لبيان للبيت الأبيض، "الجهود الدبلوماسية الجارية وجهود الردع ردا على الحشد العسكري الروسي المستمر على الحدود مع أوكرانيا".