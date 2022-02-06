بايدن وبينيت يبحثان هاتفيًا تطورات المحادثات مع إيران والتحديات الإقليمية

واشنطن - (د ب أ)

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تطورات المحادثات النووية مع إيران والأزمة الروسية الأوكرانية خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، حسبما ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان.

وجاء الاتصال في الوقت الذي دخلت فيه المحادثات النووية فترة أزمة حاسمة. ووفقا لموقع أكسيوس الأمريكي، لا تزال الحكومة الإسرائيلية قلقة بشأن اتفاق محتمل في فيينا تعتقد أنه سيكون أقل فعالية من الاتفاق النووي لعام 2015.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المحادثة الأولى بين بايدن وبينيت منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وآخر مرة تحدثا فيها كانت خلال قمة المناخ في جلاسكو عندما التقيا لفترة وجيزة خلال حفل استقبال القادة.

وقال مكتب بينيت إن "الزعيمين ناقشا التحديات الإقليمية، ولاسيما العدوان الإيرانى المتزايد وخطوات عرقلة البرنامج النووي الايراني".

ولم يصدر البيت الابيض بعد بيانا بشأن الاتصال.