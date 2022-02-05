فرق الإنقاذ تنجح في إخراج الطفل ريان (فيديو)

وكالات

نجحت فرق الإنقاذ في المغرب مساء السبت في إخراج الطفل ريان الذي سقط في بئر يوم الثلاثاء الماضي، بعد جهود مكثفة من السلطات المغربية لإنقاذ الطفل.

وسقط الطفل ريان في بئر عمقه 32 مترًا يوم الثلاثاء الماضي، قرب مدينة شفشاون شمالي المغرب.

وتقدمت مساء السبت، سيارة إسعاف قرب فتحة النفق، تمهيدًا لإخراج الطفل، وسط انتشار أمني مكثف لمنع التدافع لحظة خروج الطفل.

وخاضت فرق الإنقاذ المغربية، جهودها لإتمام عملية معقدة على أمل إغاثة الطفل، ومدت فرق الإغاثة بدون توقف، الطفل بأنابيب الأوكسجين.

وأحضرت السلطات المغربية، سيارة إسعاف وطائرة مروحية مجهزة للإنعاش، من أجل نقل الطفل ريان إلى المستشفى على وجهة السرعة، بمجرد التمكن من إخراجه.