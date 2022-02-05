شولتس يتوجه إلى واشنطن غدًا في أول زيارة بعد اختياره مستشارًا لألمانيا

09:22 م السبت 05 فبراير 2022
شولتس يتوجه إلى واشنطن غدًا في أول زيارة بعد اختياره مستشارًا لألمانيا

المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس

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برلين - (د ب أ)

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس غدًا الأحد إلى الولايات المتحدة في أول زيارة له بعد اختياره مستشارًا لألمانيا، ويتوقع أن تهيمن على الزيارة الأزمة الأوكرانية.

ومن المقرر عقد اجتماع بين شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين في البيت الأبيض.

وتعتبر هذه "زيارة افتتاحية كلاسيكية"، بحسب الدوائر الحكومية في برلين، لكنها أيضا "زيارة في أوقات خاصة وفي أوقات الأزمات" حسب وصف هذه الدوائر أيضًا.

في الأسابيع القليلة الماضية وجه اتهام إلى المستشار شولتس من جانب شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا الشرقية والولايات المتحدة بعدم ممارسة ضغوط كافية على روسيا في أزمة أوكرانيا.

وبعد أسبوع من زيارته لواشنطن سيتوجه شولتس أولا إلى كييف ثم إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر عقد اجتماع مع رؤساء دول وحكومات دول البلطيق الأسبوع المقبل في برلين.

إضافة إلى ذلك يعتزم كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس البولندي أندريه دودا زيارة برلين لمناقشة الأزمة.

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