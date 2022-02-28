إريكسون السويدية توقف تسليم منتجاتها لروسيا

ستوكهولم-(د ب أ)

قالت ميكائيلا إيدرمارك شترن، المتحدثة باسم شركة صناعة معدات الاتصالات السويدية إريكسون إن الشركة ستعلق تسليم كافة منتجاتها إلى عملائها في روسيا، في الوقت الذي تراجع فيه الشركة أشكال تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية التي تم فرضها على روسيا على تعاملاتها مع عملائها الروس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدثة القول إن الوقت مازال مبكرا جدا لتحديد كيفية تأثر إريكسون بالعقوبات الغربية التي تم فرضها على روسيا بسبب غزوها لأراضي أوكرانيا.

كانت شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات قد أعلنت اليوم تعليقا مؤقتا للانتاج بمصنع في روسيا، بالاضافة إلى المبيعات بسبب الصراع في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم الإثنين " سوف يسري تنفيذ هذا القرار على الفور، ويتم تطبيقه حتى إشعار آخر".

ويقع المصنع في مدينة كالوجا، جنوب موسكو، ويضم 700 من العاملين. وأضاف المتحدث أن 600 آخرين يعملون في مجالات المبيعات والصيانة والاصلاح في روسيا.

وتمثل المبيعات في روسيا وأوكرانيا 5ر3% من إجمالي مبيعات الشركة، بحسب ما قاله المتحدث.

وكانت الشركة قد سجلت ارتفاعا في المبيعات والأرباح العام الماضي على الرغم من نقص الرقائق.