بعد محادثة مع ماكرون.. الإليزيه: بوتين يتعهد عدم استهداف المدنيين في أوكرانيا

وكالات

أعلن قصر الإليزيه في فرنسا، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، تحدث هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، في مكالمة استمرت لنحو ساعة ونصف الساعة.

وذكر الإليزيه، أن ماكرون طلب من بوتين، وقف الضربات التي تستهدف المدنيين وتأمين الطرق في أوكرانيا

وأكد بوتين أنه "عازم على ذلك"، بحسب ما أعلن الإليزيه.

وأشار بيان الرئاسة الفرنسية، إلى أن ماكرون تحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مرارًا في الساعات الأخيرة".