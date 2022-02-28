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بعد محادثة مع ماكرون.. الإليزيه: بوتين يتعهد عدم استهداف المدنيين في أوكرانيا

06:50 م الإثنين 28 فبراير 2022
بعد محادثة مع ماكرون.. الإليزيه: بوتين يتعهد عدم استهداف المدنيين في أوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في

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وكالات

أعلن قصر الإليزيه في فرنسا، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، تحدث هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، في مكالمة استمرت لنحو ساعة ونصف الساعة.

وذكر الإليزيه، أن ماكرون طلب من بوتين، وقف الضربات التي تستهدف المدنيين وتأمين الطرق في أوكرانيا

وأكد بوتين أنه "عازم على ذلك"، بحسب ما أعلن الإليزيه.

وأشار بيان الرئاسة الفرنسية، إلى أن ماكرون تحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مرارًا في الساعات الأخيرة".

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