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لافروف يلغي مشاركته في اجتماع المجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف

06:05 م الإثنين 28 فبراير 2022
لافروف يلغي مشاركته في اجتماع المجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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جنيف - (د ب أ)

ألغى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مشاركته في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف المقرر غدا الثلاثاء.

وذكرت السفارة الروسية في جنيف اليوم الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن السبب هو إغلاق المجال الجوي لدول الاتحاد الأوروبي.

وكان يعتزم لافروف في الأساس أن يتحدث شخصيا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا، كما كان يعتزم إلقاء كلمة أمام المؤتمر الدائم لنزع السلاح المنعقد حاليا في جنيف.

وقررت ألمانيا وجميع دول الاتحاد الأوروبي أمس الأحد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا. وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته العادية في فصل الربيع اليوم الاثنين. ويضم المجلس 47 دولة، وهو معني بأوضاع حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم. ويُجرى انتخاب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويضم المجلس حاليا روسيا والأعضاء الأربعة الآخرين الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى أوكرانيا وألمانيا.

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