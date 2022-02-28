ألمانيا تبدي موقفًا متحفظًا حيال سرعة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

برلين - (د ب أ)

أبدت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، موقفًا متحفظًا حيال سرعة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي أعقاب لقائها مع نظيرها السلوفيني انزي لوجار، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، في برلين اليوم الاثنين إن الكل يعلم أن "الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ليس شيئا يتم في بضعة شهور".

وأضافت بيربوك أن مثل هذا المشروع يتطلب عملية تحول جذرية ومكثفة.

وأكدت بيربوك أن " أوكرانيا جزء من بيت أوروبا"، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي دائما ما كان بيتا مفتوح الأبواب، وقالت إنه لا توجد عزلة من جانب الاتحاد الأوروبي.

وذكرت بيربوك أن هناك خارج الاتحاد الأوروبي العديد من المؤسسات الأوروبية التي تعمل معا من أجل السلام والأمن في القارة الأوروبية.

من جانبه، قال لوجار إن فتح أفق لأوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيعطي مواطنيها سببا إضافيا للدفاع عن نظام القيم الأوروبي، وتابع أن هذا النظام سيتم الدفاع عنه بالدم في أوكرانيا.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعرب في وقت سابق عن تصميمه على انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الهجوم الروسي، وقال:" نحن نتوجه إلى الاتحاد الأوروبي من أجل ضم أوكرانيا على الفور بموجب إجراء خاص جديد".