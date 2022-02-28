السويد تعتزم إرسال 5 آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى أوكرانيا
كييف-(أ ش أ):
تعتزم السويد إرسال 5 آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى أوكرانيا من بين مساعدات عسكرية أخرى؛ لمساعدتها في الدفاع ضد العمليات الروسية.
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية يوكرينفورم عن رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون القول: "إن السويد ستقدم دعما مباشرا للقوات المسلحة الأوكرانية".
ووفقًا لوزارة الدفاع الأوكرانية، خسرت روسيا 4300 جندي خلال أيام الحرب الثلاثة.
ورفعت أوكرانيا رسميًا دعوى قضائية ضد الاتحاد الروسي أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي.
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