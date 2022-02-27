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الرئيس الأوكراني: لا أتوقع الكثير من اجتماع الوفدين الأوكراني والروسي غدا

11:15 م الأحد 27 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني: لا أتوقع الكثير من اجتماع الوفدين الأوكراني والروسي غدا

الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي

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كييف - (أ ش أ):

قال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلنيسكي، إنه لا يتوقع الكثير من الإجتماع المزمع إجراؤه غدا بين الوفدين الأوكراني والروسي.

وأضاف - في تصريحات أوردتها وكالة /أوكرنفوم/ الأوكرانية اليوم /الأحد/ - "سأقول بصراحة، كما هو الحال دائما، أنا لا أؤمن بالخروج بنتائج من هذا الاجتماع، لكن دعهم يحاولون حتى لا يساور أي مواطن أوكراني أي شك في أنني كرئيس لم أحاول إيقاف الحرب عندما كانت هناك فرصة ضئيلة ".

وتابع "بينما رجالنا هناك، الرئيس هنا، رئيس الأركان هنا، رئيس الوزراء هنا، الجيش هنا، القائد العام هنا، وسندافع جميعنا عن دولتنا وحدودنا".

وكانت الرئاسة الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها وافقت على إجراء محادثات مع روسيا على الحدود مع بيلاروسيا، في قرار اتخذ بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

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Asha
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