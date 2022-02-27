المفوضية الأوروبية تقر عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروسيا

بروكسل - (أ ش أ):

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن عقوبات جديدة على الكرملين (الرئاسة الروسية) والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقالت فون دير لاين - في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأحد - إن العقوبات الجديدة تشمل إغلاق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي أمام الطيران الروسي، بما في ذلك الطائرات الخاصة، بالإضافة إلى حظر تواجد وسائل الإعلام الروسية لدى الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق ببيلاروسيا، قالت فون دير لاين، إن المفوضية قررت "ضرب نظام لوكاشينكو بمجموعة جديدة من العقوبات"، موضحة أنها تتضمن مجموعة تدابير تقييدية تجاه أهم القطاعات الاقتصادية لبيلاروسيا، والتي من بينها وقف صادرات منتجات مثل الأسمنت والحديد والصلب والتبغ إلى جانب فرض عقوبات على عدد من المواطنين البيلاروسيين الذين ساهموا في المجهود الحربي الروسي.

أشارت إلى أن هذه العقوبات تضاف إلى العقوبات التي أعلنت عنها يوم أمس والتي تم الموافقة عليها من الشركاء الدوليين للمفوضية، والتي سيتم من خلالها استبعاد البنوك الروسية من نظام سويفت، إلى جانب حظر تحويلات البنك المركزي الروسي وتجميد كافة أصوله لمنعه من تمويل "حرب بوتين".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية استمرار التنسيق مع شركاء المفوضية حول العالم والتواصل مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن القيادة والشجاعة التي يتسم بها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنيسكي والشعب الأوكراني "رائعة ومثيرة للإعجاب"، واصفة إياهم بـ"مصدر إلهام لنا جميعا".

وشددت على أن أوروبا سترحب بالأوكرانيين الذين اضطروا للفرار، مشيرة إلى أن المفوضية تبذل كل ما في وسعها لدعم الدول الأعضاء شرقي قارة أوروبا لتمكينهم من استضافة ورعاية اللاجئين الأوكرانيين.

بدوره، قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إن العالم يشهد حربا عند حدود أوروبا، مضيفا "حرب بوتين ليست فقط ضد أوكرانيا، نحتاج أن نفهم أبعاد الموقف بالنسبة لنا نحن الأوروبيون، وبالنسبة للأمن الدولي، أعلن بوتين بعد ظهر اليوم وضع قوة روسيا النووية في حالة تأهب قصوى..".

وأشار إلى أنه أجرى اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزراء خارجية دول مجموعة السبع، إلى جانب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، والذي أطلع الحضور على التطورات الجارية على الأرض وأيضا أطلعهم على احتياجات أوكرانيا.

وأضاف "لقد أخبرت وزير الخارجية الأوكرني بوضوح: لقد أتيت الأسبوع الماضي مطالبا بعقوبات (سويفت) وأسلحة، ونحن قمنا بذلك، نحن نقوم بكل مانستطيع لدعم أوكرانيا".

وأشار بوريل إلى أنه خلال ساعة سيتم عقد اجتماع غير عادي للمرة الرابعة خلال أسبوع، لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لبحث مطالب أوكرانيا.

واختتم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تصريحاته بالقول: "سنستمر في التنسيق مع الحكومة الأوكرانية ودول الجوار وسنستمر في عمل كل شئ في استطاعنا لتقديم كل الدعم الذي يحتاجه الشعب الأوكراني لوضع حد لهذه الحرب التي لا معنى لها".