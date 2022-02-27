زيلينسكي يفتح باب التطوع الدولي للدفاع عن أوكرانيا

(بي بي سي):

قال الرئيس زيلينسكي إن أوكرانيا تنشئ فيلقا دوليا من المتطوعين للانضمام إلى جيش البلاد لصد الروس.

وقال إن الانضمام إلى قوات الدفاع الإقليمي لأوكرانيا سيظهر دعم الشعوب لقضية أوكرانيا.

وأول رد فعل على تلك الدعوة جاء من بريطانيا إذ قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في مقابلة مع بي بي سي إنها ستدعم أي مواطن بريطاني يقرر السفر إلى أوكرانيا لمحاربة قوة الغزو الروسية.