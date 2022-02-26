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انفصاليو أوكرانيا: انفجار مستودع وقود شرقي البلاد

11:23 م السبت 26 فبراير 2022
انفصاليو أوكرانيا: انفجار مستودع وقود شرقي البلاد

انفجار ارشيفية

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كييف - (د ب أ)

انفجر مستودع وقود في المناطق الانفصالية شرقي أوكرانيا، وفقا للمتمردين الذين تدعمهم موسكو.

وأعلن الانفصاليون مساء اليوم السبت في إقليم لوهانسك أن النيران اندلعت في 200 طن من وقود الديزل.

ولم تتضح في البداية أسباب الانفجار في بلدة روفينكي، ولم يتسن التحقق من المعلومات بصورة مستقلة. وأفاد الانفصاليون بسقوط ضحايا.

وأظهر مقطع فيديو تم نشره على تطبيق تيليجرام ارتفاع ألسنة اللهب لأمتار ووهجا يضىء فى السماء وسط الظلام ليلا.

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