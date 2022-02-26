الإليزيه: فرنسا تعلن إجراءات جديدة بحق روسيا تتعلق بنظام "سويفت"
وكالات
أعلن قصر الإليزيه في فرنسا، أن باريس ستشدد العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، مشيرًا إلى أن فرنسا ستعلن عن إجراءات جديدة بحق روسيا تتصل بنظام "سويفت".
وأشار الإليزيه، إلى أن فرنسا قررت تسليم المزيد من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، لدعمها في حربها ضد العدوان الروسي.
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