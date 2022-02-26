روسيا وأوكرانيا: العاصمة كييف تحت القصف

(بي بي سي):

تواصل القوات الروسية هجومها العسكري على أوكرانيا المجاورة، مع احتدام القتال في شوارع العاصمة كييف.



أصيب مبنى سكني بالقرب من مطار جولياني في كييف بصاروخ، في وقت سابق من اليوم السبت.



تُظهر الصور حفرة تمتد في خمسة طوابق على الأقل، تم تفجيرها في جانب المبنى.



حضرت خدمات الطوارئ إلى مكان القصف.



قام رجال الإطفاء بإخماد النيران داخل مبنى سكني تم تفجيره.



تقول السلطات إنه يتم "تحديد" عدد الضحايا، بينما تجري عملية الإجلاء.



اختبأ الناس عند سماع صفارات الإنذار بالقرب من المبنى السكني المتضرر.



قال الجيش الأوكراني إنه صد هجوما على أحد الطرق الرئيسية في غربي العاصمة، في وقت مبكر من صباح اليوم.



جنود أوكرانيون بالقرب من عربات مدمرة في موقع قتال مع القوات الروسية.



كانت هناك فترات من القتال في الشوارع، حيث حاولت القوات الروسية اختراق دفاعات المدينة.



تصاعد الدخان فوق كييف صباح السبت، بعد ليلة من القصف.