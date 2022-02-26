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روسيا: استأنفنا الهجوم على أوكرانيا بعد رفضها للمفاوضات

04:20 م السبت 26 فبراير 2022
روسيا: استأنفنا الهجوم على أوكرانيا بعد رفضها للمفاوضات

دميتري بيسكوف

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موسكو - أ ش أ

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم السبت، استئناف الهجوم على أوكرانيا بعد رفضها للمفاوضات.

وذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر أمس الجمعة - في ظل انتظار المفاوضات المحتملة مع كييف - بوقف هجوم القوات الروسية مؤقتا، ولكن أوكرانيا رفضت التفاوض والهجوم استؤنف اليوم.

وأوضح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الجانب الأوكراني رفض العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية لموسكو لبدء مفاوضات.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم السبت: "إن الجانب الأوكراني رفض التفاوض، واستؤنف عمل القوات المسلحة الروسية، بعد ذلك تم تعزيز هذه القوات".

وحول الرد الروسي على العقوبات، قال بيسكوف: "التحليل والتنسيق بين الإدارات الروسية مطلوب من أجل تطوير تدابير استجابة تتماشى مع مصالح روسيا".

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Asha
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