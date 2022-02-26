أوكرانيا تعلن إسقاط طائرة عسكرية روسية تقل مظليين

كييف- (د ب أ):

قال الجيش الأوكراني أنه أسقط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز " إليوشن إي أل-76"

وقال رئيس الأركان العامة للجيش الأوكراني فاليري زالوجني عبر تويتر مساء الجمعة، إن مظليين روس كانوا على متن الطائرة.

وتابع أن الطائرة تحطمت في بلدة فاسيلكيف جنوب العاصمة كييف. ولا يمكن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وقالت قيادة سلاح الجو الأوكراني إن الجيش الروسي كان يحاول إنزال قوات مظلات في فاسيلكيف، وأن قتالا كبيرا دائرا هناك.