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أوكرانيا تعلن إسقاط طائرة عسكرية روسية تقل مظليين

04:36 ص السبت 26 فبراير 2022
أوكرانيا تعلن إسقاط طائرة عسكرية روسية تقل مظليين

إسقاط طائرة عسكرية - ارشيفية

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كييف- (د ب أ):

قال الجيش الأوكراني أنه أسقط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز " إليوشن إي أل-76"

وقال رئيس الأركان العامة للجيش الأوكراني فاليري زالوجني عبر تويتر مساء الجمعة، إن مظليين روس كانوا على متن الطائرة.

وتابع أن الطائرة تحطمت في بلدة فاسيلكيف جنوب العاصمة كييف. ولا يمكن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وقالت قيادة سلاح الجو الأوكراني إن الجيش الروسي كان يحاول إنزال قوات مظلات في فاسيلكيف، وأن قتالا كبيرا دائرا هناك.

إسقاط طائرة عسكرية مظليين أوكرانيا روسيا

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