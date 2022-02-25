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الرئيس الأوكراني يعين يوري ليبيد قائدًا للحرس الوطني

02:43 م الجمعة 25 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني يعين يوري ليبيد قائدًا للحرس الوطني

فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب أ):

عين الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي،8 يوري ليبيد، قائدا للحرس الوطني للبلاد .

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" اليوم إنه تم نشر المرسوم بخصوص ذلك، على الموقع الالكتروني للرئيس.

وكان ليبيد يعمل في وقت سابق في منصب القائم بأعمال قائد الحرس الوطني لأوكرانيا.

ولم يذكر المرسوم السبب وراء تعيين ليبيد.

وعقب الهجمات الروسية واسعة النطاق على أوكرانيا، اتهم الرئيس الأوكراني الكرملين باستهداف السكان المدنيين.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو إلى مواطنيه اليوم الجمعة: "الهدف من هذا الهجوم هو الضغط... الضغط عليكم أيها المواطنون الأعزاء. الضغط على مجتمعنا"، مضيفا أن الروس، على عكس تصريحاتهم، لا يفرّقون بين الأهداف العسكرية والمباني السكنية.

وفي الوقت نفسه، انتقد زيلينسكي غياب الدعم من الخارج، وقال: "نحن ندافع عن دولتنا وحدنا. أقوى قوى العالم تراقب من بعيد"، مضيفا أنه حتى العقوبات الغربية الجديدة على موسكو لا تكفي، وقال: "هل أقنعت عقوبات الأمس روسيا؟ في السماء فوقنا وعلى أرضنا نسمع أن هذا لا يكفي".

وقال زيلينسكي مخاطبا الشعب الروسي: "أعزائي مواطني الاتحاد الروسي، كما قلت سابقا، بدأ قصف المناطق السكنية في مدينة الأبطال كييف الليلة الماضية. كل شيء يذكرنا بعام 1941".

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني أوكرانيا يوري ليبيد الكرملين

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