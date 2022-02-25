ألمانيا تعلن مغادرة موظفي سفارتها في كييف إلى بولندا

برلين - (د ب أ):

غادر موظفو السفارة الألمانية في كييف إلى بولندا بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا أمس الخميس.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الجمعة إن السفارة في كييف ليست مغلقة بالكامل، مضيفة أنه لا يزال هناك موظفون محليون في الموقع.

وذكرت المتحدثة أنه يُجرى الآن فحص العديد من الخيارات حول كيفية مواصلة الموظفين العمل بشكل أفضل وتحت ظروف أكثر أمانا، والمكان الذي يمكنهم فيه فعل ذلك.

وبالإضافة إلى السفارة الألمانية في كييف، تم إغلاق القنصلية العامة في دنيبرو مؤقتا بسبب القتال.