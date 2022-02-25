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زيلينسكي يطالب بنشر بعثة حفظ سلام أممية في أوكرانيا

01:26 ص الجمعة 25 فبراير 2022
زيلينسكي يطالب بنشر بعثة حفظ سلام أممية في أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي

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كييف -(د ب أ)

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدعم الاتحاد الأوروبي لنشر بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في بلاده في الوقت الذي يعقد فيه التكتل اجتماع أزمة في بروكسل.

جاء ذلك في رسالة كتبها زيلينسكي عبر تيليجرام.

وكرر زيلينسكي دعوات أخرى مثل استبعاد روسيا من شبكة "سويفت" الدولية للتعاملات المصرفية وحظر على النفط والغاز الروسيين.

وكتب الرئيس الأوكراني: "ساعدوا الجيش بالأسلحة والذخائر وادعموا بعثة سلام تابعة للأمم المتحدة".

فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا الاتحاد الأوروبي

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