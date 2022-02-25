روسيا تعلن "فك الحصار المائي" الأوكراني عن القرم

روسيا - (أ ش أ)

أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية سيرجي أكسيونوف عن "فك" القوات الروسية "الحصار المائي" الأوكراني عن شبه جزيرة القرم.

وقال أكسيونوف في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم الخميس، إن "الحصار المائي لشبه جزيرة القرم انتهى، وتسيطر القوات الروسية على قناة نوفايا كاخوفكا"، حيث أقام الجانب الأوكراني حاجزا رمليا اصطناعيا في قاع القناة.

يشار إلى أن أوكرانيا كانت تؤمن سابقا ما يصل إلى 85٪ من احتياجات شبه جزيرة القرم من المياه العذبة عبر قناة شمال القرم القادمة من نهر دنيبر، إلا أن أوكرانيا قطعت المياه عبر هذه القناة بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.