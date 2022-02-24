بيلاروسيا تنفي مشاركتها في العملية الروسية ضد أوكرانيا

موسكو - أ ش أ

نفى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مشاركة قوات بلاده مع الجيش الروسي في العملية الخاصة التي ينفذها في أوكرانيا.

وأوضح لوكاشينكو أن الأوضاع على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد قد تغيرت، مشيرا إلى أن القوات المسلحة البيلاروسية لا تشارك في العملية العسكرية الروسية.

ونقلت قناة الرئاسة البيلاروسية على تليجرام عن لوكاشينكو، قوله اليوم الخميس،: "إن الوضع بطول الحدود الغربية والجنوبية قد تغير". وأضاف لوكاشينكو: "لقد قرأت أنه في حوالي الساعة الخامسة صباحا تعرضت الحدود الأوكرانية على القسمين الروسي والبيلاروسي لهجوم من قبل القوات الروسية المدعومة من بيلاروسيا.. قواتنا لا تشارك في هذه العملية".

وكان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قد أعلن بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.