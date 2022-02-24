وزير الدفاع الأوكراني يدعو كل من يستطيع حمل السلاح تلبية النداء والدفاع عن البلاد

وكالات:

دعا وزير الدفاع الأوكراني كل المواطنين الذين يستطيعون حمل سلاح تلبية النداء والدفاع عن البلاد في وجه الهجوم العسكري الروسي على كييف.

يأتي ذلك في ظل فرار عدد كبير من الجنود الأوكرانيين من إقليم دونباس، شرق أوكرانيا، وترك أسلحتهم ورائهم، حسب بيان وزارة الدفاع الروسية.

وأعلنت الوزارة الروسية، أن البنى التحتية العسكرية للقواعد الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية توقفت عن العمل.

وجاء في بيان الوزارة أن "البنى التحتية العسكرية للقواعد الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية توقفت عن العمل".

وأشارت الوزارة إلى أن حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أي مقاومة ضد الوحدات الروسية.

وكانت الوزارة قد صرحت في وقت سابق من اليوم، بأنها لن تقوم بتوجيه ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على المدن الأوكرانية.

وأعلن بوتين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن بدء عملية عسكرية في دونباس، شرق أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.