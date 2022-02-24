بلينكن: روسيا تضع اللمسات الأخيرة على القوات من أجل غزو كامل لأوكرانيا

واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء إن روسيا تضع "اللمسات الأخيرة" على تسكين القوات في أماكنها تمهيدا "لغزو كامل" لأوكرانيا، وقال إن الولايات المتحدة "شهدت بالتأكيد وجود قوات روسية داخل أوكرانيا".

وأضاف بلينكن في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز"، أنه لا يستطيع إعطاء "أرقام محددة"، لكن "كل ما رأيناه خلال الـ 24 إلى 48 ساعة الماضية جعل روسيا تضع اللمسات الأخيرة على وجود قواتها في أماكنها عبر جميع حدود أوكرانيا، إلى الشمال والشرق والجنوب، لتكون مستعدة لغزو كامل".