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انفصاليو دونباس يطلبون دعما عسكريا من روسيا

12:28 ص الخميس 24 فبراير 2022
انفصاليو دونباس يطلبون دعما عسكريا من روسيا

المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري

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موسكو-(د ب أ):

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن قادة القوات الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة دونباس الأوكرانية طلبوا دعما عسكريا من الرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" عن بيسكوف القول إن "رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنك طلبا المساعدة في صد عدوان القوات المسلحة الأوكرانية".

وكان بوتين أعلن الإثنين الماضي اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، مما أدى إلى تصعيد كبير للصراع مع جارتها وإلغاء خطة السلام المتوقفة لشرق أوكرانيا.

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