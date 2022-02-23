إنزال العلم الروسي عن مبنى السفارة الروسية لدى كييف

روسيا - (أ ش أ)

أُنزل العلم الروسي عن سفارة روسيا في كييف اليوم الأربعاء في ظل استمرار عملية إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا وسط توتر حاد بين البلدين.

وأكدت السفارة الروسية في العاصمة الأوكرانية بدء عملية إجلاء موظفيها، بينما لا تزال الأوضاع حول البعثة الدبلوماسية هادئة، حيث لا تجري في المنطقة المحيطة بها أي مظاهرات أو مسيرات إذ تعمل وحدات من الشرطة والحرس الوطني على ضمان الأمن.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها بدأت بإجلاء الموظفين من جميع مقرات بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا لحماية حياتهم وضمان سلامتهم. ويأتي هذا الإجراء في ظل توتر حاد بين البلدين تصاعد الاثنين الماضي بعد اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، فيما أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.