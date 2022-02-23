أوكرانيا: على الأمم المتحدة استخدام أي أداة ممكنة لمنع التغول الروسي

وكالات

أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، أن بلاده تقوم بتعزيز دفاعاتها بسبب التحركات الروسية.

وقال كوليبا، خلال جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة في أوكرانيا، إن ما أقدمت عليه روسيا يعد ضربة قاصمة لجهود السلام في أوكرانيا، واعتبر أن غياب الرد السريع والحاسم ضد روسيا، سيعني إفلاس المؤسسات المسؤولة عن حماية القانون الدولي.

ودعا الأمم المتحدة إلى استخدام أي أدوات ممكنة لمنع مزيد من التوغل الروسي في أوكرانيا.

ورأى أن العقوبات التي فرضتها واشنطن والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، يمكن أن تلعب دورًا في إنقاذ بلاده، وطالب الدول بعدم الاعتراف بالمناطق الانفصالية التي اعترفت بها روسيا.