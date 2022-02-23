حميدتي يبدأ زيارة إلى روسيا

وكالات: :

يبدأ نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" على رأس وفد سوداني زيارة رسمية إلى روسيا تستغرق يومين.

تأتي الزيارة تلبية لدعوة من الحكومة الروسية بحسب بيان صادر عن مجلس السيادة.

وينتظر وفق ما أعلن أن يجري دقلو خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين الروس حول سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بالإضافة إلي بحث قضايا دولية وإقليمية.

كما أنها تأتي في وسط توتر متصاعد بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.

وقد سافر دقلو على رأس وفد وزاري ضم وزراء المالية والطاقة والزراعة وكذلك رجال أعمال.

يذكر أنها الرحلة الثالثة لدقلو إلى خارج البلاد بعد الإمارات وأثيوبيا، منذ في أكتوبر الماضي.