بايدن: بوتين بدأ عملية غزو أوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلادمير بوتين أعلن عن نيته إرسال قوات روسية إلى مناطق انفصالية في أوكرانيا، معتبرًا ذلك بأنه بدأ لعملية غزو أوكرانيا.

واعتبر بايدن في مؤتمر صحفي، أن ‏الخطوة الروسية الأخيرة بداية اجتياح للأراضي الأوكرانية، مشيرًا إلى أن ‏واشنطن ستبدأ في فرض عقوبات أقوى من تلك التي فرضتها في عام 2014.

وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أعلن الاثنين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين.