نادي الأسير الفلسطيني: عقوبات جماعية على الأسرى بسجن "نفحة" الإسرائيلي

05:15 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
نادي الأسير الفلسطيني: عقوبات جماعية على الأسرى بسجن "نفحة" الإسرائيلي

نادي الأسير الفلسطيني

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فلسطين - (أ ش أ)

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن إدارة السّجون الإسرائيلية فرضت عقوبات جماعية على الأسرى في قسم (10) بسجن "نفحة" الصحراوي.

وقال النادي، في بيان صحفي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، إن العقوبات تمثلت بالحرمان من الزيارة و"الكانتين"، وسحب كافة الأجهزة الكهربائية.

وأضاف النادي أن إدارة السجون نفذت عملية قمع واسعة بحقّ الأسرى في قسم (10) أمس واعتدت عليهم بالضرّب، واحتجزتهم لمدة أربع ساعات في ساحة السّجن "الفورة"، ونكّلت بهم، واستأنفت ضربهم خلال إرجاعهم للقسم، كما وقطعت عنهم الماء والكهرباء.

وتعرض الأسير أحمد عبيدة الذي واجه اثنان من السّجانين لاعتداء وحشي من قبل قوات القمع، وتم نقله إلى جهة غير معلومة حتّى الآن، كما وتم عزل الأسيرين رمزي عبيد، وحمزة الطقطوق.

وحمل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير الأسرى في قسم (10) في سجن "نفحة"، وعن مصير الأسير أحمد عبيدة الذي تعرض لاعتداء وحشي من قبل قوات القمع.

هذا المحتوى من

Asha
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