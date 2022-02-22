الصين لـ أمريكا: الحوار ضروري لتهدئة التوترات بشأن أوكرانيا

بكين- (د ب أ):

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي إن بكين تحث جميع الأطراف على التزام الهدوء وخفض التوترات، عبر الحوار والمفاوضات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان لوزارة الخارجية الصينية، جاء فيه أن وانج وبلينكن ناقشا قضايا أوكرانيا وكوريا الشمالية خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء.

وقال وانج إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تولي أهمية للمخاوف المنطقية لكوريا الشمالية، كما أشار إلى أن الصين تأمل في أن تبدأ واشنطن وبيونج يانج حوارا مباشرا.

وكان بيان صيني سابق أفاد بأن وانج وبلينكن بحثا العلاقات الثنائية.

وأكد وانج مجددا أن على الولايات المتحدة أن تفي بالالتزامات التي قطعها الرئيس جو بايدن على نفسه في قمته مع نظيره الصيني شي جين بينج في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

ونقل البيان عن بلينكن قوله إن الولايات المتحدة تعارض استقلال تايوان ولا تسعى إلى خوض صراع مع الصين.